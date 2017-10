Tennis: Martina Hingis beendet Karriere

Martina Hingis zieht im Alter von 37 Jahren einen definitiven Schlussstrich unter ihre Karriere. Die WTA Finals in Singapur sind das letzte Turnier, das die Doppelspezialistin bestreitet. Dort hofft sie, am Sonntag mit Yung-Jan Chan nochmals die Trophäe zu erobern. Hingis' beispielloses Palmarès umfasst 25 Major-Titel (5 im Einzel). 1997 war sie mit 16 Jahren und 3 Monaten die jüngste Nummer 1 der Welt geworden. Mittlerweile führt sie das Doppel- Ranking an und sagt: "Es ist besser, auf dem Höhepunkt aufzuhören."