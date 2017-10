Luzern: Eine Person nach Wohnungsbrand verletzt

Am Dienstag Nachmittag ist an der Tribschenstrasse in Luzern eine Wohnung in Brand geraten. Eine Person wurde dabei verletzt. 15 Personen mussten evakuiert werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Die Tribschenstrasse ist für den Verkehr gesperrt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese in der Dachwohnung eine starke Rauchentwicklung und offenes Feuer fest. Ein 75-jähriger Bewohner erlitt laut Luzerner Polizei Brandverletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Aus dem Brandobjekt und den beiden angrenzenden Häusern wurden insgesamt 15 Personen evakuiert und durch die Feuerwehr betreut. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern noch an.



Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.