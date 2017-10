Risch Rotkreuz: Rückstau wegen Unaufmerksamkeit

Auf der Autobahn A14 sorgten am Dienstag zwei Auffahrunfälle für Behinderungen im Morgenverkehr.

Der erste Unfall ereignete sich zwischen Gisikon und der Verzweigung Rütihof in Fahrtrichtung Zug. Ein 29-jähriger Autofahrer realisierte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm gestaut hatte und prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos. Verletzt wurde laut Zuger Polizei niemand. Es entstand Sachschaden von rund 13'000 Franken.

Wenige Minuten später ereignete sich etwa 2 Kilometer weiter hinten ein zweiter Verkehrsunfall. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, wechselte eine 32-jährige Fahrzeuglenkerin abrupt von der Überhol- auf die Normalspur und übersah dabei einen Lastwagen. Dieser konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte von hinten in das Auto. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 10'000 Franken.

Auf dem betroffenen Autobahnabschnitt kam es im Morgenverkehr zu grösseren Verkehrsbehinderungen.