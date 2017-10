Flums: Mann verletzt mehrere Personen mit Beil

Am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, hat ein 17-jähriger Lette mehrere Personen in Flums SG angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Jugendliche auf dem Postplatz wahllos mehrere Personen mit einem Beil verletzt. Dann flüchtete er mit einem entwendeten Auto und verunfallte mit diesem. Nach einer weiteren Flucht zu Fuss, verletzte der mutmassliche Täter in einem Tankstellenshop weitere Personen. Er konnte dort durch die Kantonspolizei St.Gallen nach einem Schusswaffengebrauch festgenommen werden. Der 17-Jährige hat acht Personen verletzt, eine davon schwer. Der Täter ist ebenfalls schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter ist seit rund vier Jahren in Flums wohnhaft. In diesem Sommer wurde er der Polizei auffällig, da er in der Schule Gewaltfantasien äusserte. Ob diese in Zusammenhang mit der Tat stehen, ist nicht bekannt.