Eishockey: Zug steht im Cup 1/4-Final

In Kloten deutete nach zwei Dritteln wenig auf ein Weiterkommen von Zug hin. Das Heimteam lag nach Toren von Daniele Grassi (6.) sowie dem formstarken Roman Schlagenhauf (22.) 2:0 vorne und hatte die Partie im Griff. Das 1:0 war ein Shorthander. Dass die Klotener nicht höher führten, lag am stark spielenden EVZ-Keeper Tobias Stephan und einem ineffizienten Powerplay der Zürcher Unterländer.Die Zentralschweizer benötigten eine doppelte Überzahl, um durch Raphael Diaz zum Anschlusstreffer (50.) zu kommen. Danach zeigte sich, warum Kloten in der Meisterschaft auf dem letzten Platz liegt, gerieten doch die Gastgeber nach diesem Gegentor aus dem Konzept. Nachdem Reto Suri in der 52. Minute das 2:2 gelungen war, zeichnete ausgerechnet Lino Martschini in der 55. Minute im Powerplay für den Siegtreffer verantwortlich. Martschini hatte das 0:1 mitverschuldet. 20 Sekunden vor dem Ende machte Carl Klingberg mit einem weiteren Treffer in Überzahl alles klar.



Kloten - Zug 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)



6023 Zuschauer. - SR Stricker/Urban, Altmann/Gurtner. - Tore: 6. Grassi (Trachsler/Ausschluss Santala!) 1:0. 22. Schlagenhauf (Praplan, Bieber) 2:0. 50. Diaz (Stalberg, Roe/Ausschlüsse Lemm, Weber) 2:1. 52. Suri (Diem, Schnyder) 2:2. 54. Martschini (Stalberg/Ausschluss Hollenstein) 2:3. 60. Klingberg (Diaz, Roe/Ausschluss Hollenstein) 2:4. - Strafen: je 7mal 2 Minuten.