Eishockey: Die Zuger verlieren auch gegen Langnau

Die Zuger verlieren zum Dritten Mal in Serie vor 6'784 Zuschauer in der Bossard-Arena. Sie unterliegen den SCL Tigers mit 1 zu 3. Der Ehrentreffer für Zug schoss Dominic Lammer in der 57. Minute. Die Zuger spielten keinesfalls schlechter. Im Gegenteil: Sie konnten sich wesentlich mehr Chancen erarbeiten. Leider konnten die Zuger den Goalie von Langnau aber nicht bezwingen. Die Tigers ihrerseits nutzen Ihre Chancen und kamen so zu den 3 Punkten.

In der Tabelle verlieren die Zuger einen Platz. Sie werden vom SC Bern überholt und liegen neu auf Platz 4. Am Sonntag spielt dann Zug im Cup gegen den EHC Kloten. Die nächste Meisterschaftsrunde findet dann am kommenden Dienstag auswärts wieder gegen den EHC Kloten statt. Beide Partien übertragen wir Live auf Sunshine Radio.

Die weiteren Resultate der National League (15. Runde):

Ambri - Freiburg 2 : 1 nV

Bern - Genf 3 : 2 nP

Biel - Lausanne 3 : 4 nP

Davos - Kloten 4 : 1