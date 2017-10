Mauensee: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Donnerstag um ca. 17:45 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Kantonsstrasse von Sursee Richtung Mauensee. Im Gebiet Breiten beabsichtigte sie nach links in die Josef-Schriber-Strasse abzubiegen. Die nachfolgende Autofahrerin hatte die gleiche Absicht und hielt ihr Fahrzeug wegen des Gegenverkehrs ebenfalls an. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Lenker des dritten Autos mit der Front gegen das Heck des stehenden Fahrzeuges, welches dadurch gegen das Heck des vorderen Autos geschoben wurde. Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 21'000 Franken.