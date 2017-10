Wallis: Eine Bundes-Milliarde für Winterspiele

Der Bundesrat will die Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 mit 8 Millionen Franken unterstützen. Erhält die Schweiz den Zuschlag, will er bis zu einer Milliarde Franken ausgeben. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Für die Durchführung der Spiele haben die Organisatoren Ausgaben von rund 1,98 Milliarden und Einnahmen von 1,15 Milliarden Franken budgetiert. Der Bund will sich mit maximal 827 Millionen Franken beteiligen, im Sinne einer Defizitgarantie. Die Beteiligung des Bundes an "Sion 2026" setzt positive Entscheide der Parlamente beziehungsweise des Stimmvolkes in den Durchführungskantonen voraus. Zwingend Ja sagen muss der Kanton Wallis.