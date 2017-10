Eishockey: Zuger unterliegen Lausanne

Es war nicht der Abend des EV Zug! Zuerst im Stau, dann mit Blaulicht ins Stadion! Spielbeginn 30 Minuten später, dann gingen die Lausanner gleich im ersten Drittel in 1:0 in Führung. So blieb es dann auch. Lausanne-EVZ 1:0! Ein Abend zum Vergessen!