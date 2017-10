Luzern: Bewaffneter Raubüberfall geklärt

Die Kantonspolizei St. Gallen hat einen ausgeschriebenen Mann festgenommen und der Luzerner Polizei zugeführt. Ihm wurden Straftaten wie Raub und mehrere Einbruchdiebstähle vorgeworfen. Der Rumäne gab die Taten im Rahmen der Einvernahmen zu. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.



Am Dienstag wurde durch die Kantonspolizei St. Gallen ein 53-jähriger Rumäne festgenommen, welcher unter anderem durch die Luzerner Behörden gesucht wurde. Der Mann wurde der Luzerner Polizei zugeführt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten ein bewaffneter Raubüberfall und insgesamt 13 Einbruchdiebstähle aufgeklärt werden. Der Mann gab bei den Einvernahmen zu, am 17. Mai 2017 einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Inwil verübt zu haben. Bei diesem Überfall wurde niemand verletzt. Weiter gab er insgesamt 13 Einbruchdiebstähle zu. Diese verübte er in verschiedenen Gemeinden in der Deutschschweiz. Weiter wird er wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und Diebstahl von zwei Fahrrädern zur Anzeige gebracht.



Der Gesamtdeliktsbetrag beläuft sich auf über 55'000 Franken. Der Sachschaden auf ca. 140'000 Franken.