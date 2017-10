Obernau: Selbstunfall mit Personenwagen

Oberhalb der Hergiswaldkirche ist ein Personenwagen in einer Kurve von der Strasse abgekommen und überschlug sich aufs Dach. Keine Verletzte.



Am Montagabend fuhr ein 20-jähriger Lenker eines Personenwagens auf der Hergiswaldstrasse bergwärts. Oberhalb der Kirche Hergiswald geriet er in einer Linkskurve ab der Fahrbahn und überschlug sich vom Strassenbord her aufs Dach. Der Lenker und seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 15'000 Franken.