Unterägeri: Spektakulärer Selbstunfall endet glimpflich

Ein Auto ist bei einem Selbstunfall auf die Seite gekippt. Die Fahrzeuglenkerin und zwei Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Unterägeri. Eine 32-jährige Frau beabsichtigte auf der Höhe der Zugerstrasse 11 nach rechts in die Zugerstrasse einzubiegen und in Richtung Zug zu fahren. Dabei geriet sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Stein. Dadurch kippte das Auto und kam auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.

Die 32-jährige Fahrzeuglenkerin und zwei 4-jährige Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.