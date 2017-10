Muotathal: Landwirtschaftliches Fahrzeug ausgebrannt

Ein Landwirt arbeitete am Montag an der Sunnehaldenstrasse in Muotathal mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Dabei bemerkte er Stichflammen, welche aus dem Fahrzeug traten und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr Muotathal, stand der Motorkarren inklusive dem aufgeladenen Heu in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.