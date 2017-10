Geuensee: Frontalkollision zwischen zwei Auto

Am Mittwochabend ist es auf der Kantonsstrasse in Geuensee nach einem Ausweichmanöver zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Ca. um 18:00 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse in Geuensee Richtung Büron. Bei der Hofzufahrt zum Haldenhof wich der Fahrzeuglenker wegen zwei stehenden Fahrzeugen nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuglenkenden verletzten sich beim Unfall leicht und wurden ins Spital gefahren. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15'000 Franken, teilt die Luzerner Polizei mit.