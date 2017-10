Fussball: Constantin für 14 Monate gesperrt

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat Christian Constantin mit einer Platzsperre und einer sechsstelligen Busse belegt. Für 14 Monate muss sich der Präsident des FC Sion von Pflichtspielen in der Schweiz fernhalten. Zudem wurde ihm eine Busse von 100'000 Franken auferlegt. Constantin hatte Fussball-Experte Rolf Fringer Ende September tätlich angegriffen. Die Disziplinarkommission beurteilt das Vorgehen als "schwerwiegenden Verstoss gegen die Verhaltensregeln der Swiss Football League". Der 60-Jährige gibt sich weiterhin alles andere als reumütig. Stattdessen sagt er der welschen Zeitung "Le Matin": "Mich bringt das Urteil zum Lachen. Ich akzeptiere es, mehr aber nicht." Constantin bemängelt, dass seine Seite nicht angehört worden sei. Er folgert: "Sie wollen Krieg, also bekommen sie Krieg." Constantin sieht keinen Grund, weshalb er am Sonntag gegen St. Gallen dem Tourbillon fernbleiben soll. "Ich bin Hauptmieter", entgegnet der Sion Präsident.

Das Verfahren gegen Constantins Sohn Barthelemy läuft noch.