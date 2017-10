Emmenbrücke: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Emmenbrücke ist am Donnerstagmorgen ein Rollstuhlfahrer verletzt worden. Der Lenker eines Personenwagens fuhr von der Sprengi kommend Richtung Seetalplatz. Als er vom Verkehrskreisel Sonnenplatz in die Gerliswilstrasse abzweigte, kam es zur Kollision mit einem den Fussgängerstreifen querenden Rollstuhlfahrer. Dieser wurde auf die Fahrbahn geworfen und verletzte sich dabei. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren, teilt die Luzerner Polizei mit.