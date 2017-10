Altendorf: Betrunken und ohne Ausweis unterwegs

Die Kantonspolizei Schwyz kontrollierte am Mittwochmorgen in Altendorf einen 35-jährigen Mann, welcher mit einem Personenwagen mit holländischen Kontrollschildern unterwegs war. Bei der Kontrolle des holländischen Staatsangehörigen stellten die Polizisten fest, dass der Mann über keinen Führerausweis verfügt. Zudem war er trotz Einreisesperre mit einem in Holland entwende-ten Personenwagen in die Schweiz gereist. Aufgrund festgestellter Alkoholsymptome führte die Polizei beim Beschuldigten eine Atemalkoholprobe durch, welche positiv ausfiel.

Für weitere Abklärungen wurde der Angehaltene festgenommen.