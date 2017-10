Die Luzerner Polizei hat einen französischen Reisecar wegen Sicherheitsmängeln aus dem Verkehr gezogen. Der Unterboden und der tragende Hauptrahmen des Fahrzeugs waren durchgerostet. Auch Leuchtmittel und Scheinwerfer wiesen Mängel auf. Der Car war am Mittwoch in der Stadt Luzern unterwegs, um eine Reisegruppe abzuholen. Daraus wurde nichts, der Chauffeur musste eine Deposition von mehreren tausend Franken bezahlen, teilt die Luzerner Polizei mit. Der Chauffeur wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.