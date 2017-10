Zentralschweiz: Gletscher schmelzen weg

Die Gletscher in der Zentralschweiz schmelzen bis zum Ende des Jahrhunderts weg. In den nächsten 80 Jahren verschwinden die letzten Eismassen. Dies ergibt eine neue Untersuchung der Universität Freiburg. Aktuell sind im Einzugsgebiet der Reuss noch rund 60 Quadratkilometer vergletschert. Dies entspricht etwa der Hälfte der Fläche des Vierwaldstättersees. Das Schmelzen der Gletscher verändert den Wasserhaushalt in der Zentralschweiz langfristig. In Trockenperioden sind laut der Untersuchung bis zum Ende des Jahrhunderts in einzelnen Fällen Engpässe bei der Wasserversorgung zu erwarten.