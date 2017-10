Schweiz: Fahrlehrer kritisieren den Bund

Der Schweizerische Fahrlehrer-Verband warnt vor den Änderungen, die der Bund für die Fahrausbildung einführen will. Besonders scharf kritisieren die Fahrlehrer die Vorschläge, dass bereits 17-Jährige Auto fahren dürfen und einer von zwei Weiterbildungskursen gestrichen werden soll. Damit nehme der Bund mehr tote Neulenker in Kauf. Die Schweizer Fahrausbildung habe sich in den letzten Jahren sehr bewährt und die Unfallzahlen bei Junglenkern stark reduziert.