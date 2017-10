Seewen: Kollision mit Polizeiauto

Am frühen Dienstagmorgen hat sich in Seewen eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Schwyz ereignet. Eine 26-jährige PW-Lenkerin und ihre 45-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und mussten hospitalisiert werden. Die Polizistin und der Polizist im Patrouillenfahrzeug blieben unverletzt. Um fünf Uhr fuhr eine 26-Jährige auf der Bahnhofstrasse Richtung Schwyz. Dabei geriet sie aus bislang nicht geklärten Gründen im Bereich des Bahnhofs auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug. Die Lenkerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Die Beifahrerin zog sich innere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital eingeliefert werden.