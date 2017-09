Eishockey: Die Zuger verlieren gegen Bern

Der EV Zug verliert vor 7'200 Zuschauer daheim gegen den SC Bern mit 3 : 6 in einem stark umkämpften Match. Vor allem das erste Drittel war von Emotionen kaum zu übertreffen und man fühlte sich wie in einer Playoff-Partie. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und nach 20 Minuten stand es 3 zu 2 für den EVZ. Das Mitteldrittel ging torlos zu Ende. Im letzten Drittel hätte Zug die Möglichkeit für einen Ausbau des Vorsprungs gehabt, konnten aber den Torhüter von Bern nicht bezwingen. Die Tore schossen dann die Cracks vom SCB und gewinnen zum Schluss.

In der Tabelle übernimmt der SC Bern die Spitze vor dem EVZ (beide 19 Punkte). Auf Rang 3 liegt Freiburg mit 18 Punkte. Das nächste Meisterschaftsspiel vom EV Zug wir dann am Freitag, 6 . Oktober in Ambri ausgetragen. Sunshine Radio ist wiederum Live dabei.

Die Resultate der 9. Runde NL:

Biel - Ambri 6 : 2

Davos - Freiburg 3 : 0

ZSC L. - Kloten 3 : 0

Lugano - SCL Tigers 3 : 1