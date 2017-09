Im Gegensatz zum für die Zentralschweiz ebenso wichtigen Zimmerberg-Basistunnel II wird der Luzerner Durchgangsbahnhof beim nächsten Bahnausbauschritt bis 2035, den Verkehrsministerin Doris Leuthard am Freitag präsentierte, nicht berücksichtigt. Ganz auf der Strecke bleiben soll der Kanton Luzern aber trotzdem nicht.

Dem Parlament ist es danach freigestellt, die vom Kanton übernommenen Kosten durch den Bund nachträglich zu erstatten, indem es das Projekt später in einen weiteren Ausbauschritt aufnimmt und die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schafft.

Weiter hielt der Baudirektor fest, dass bei der Vorlage zur Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) nie von einer Drittfinanzierung die Rede gewesen sei. "Wir haben uns deshalb immer dafür eingesetzt, dass die Kantone die Projekte vorfinanzieren können", so Küng. Jedoch sei man davon ausgegangen, dass der Bund das finanzielle Risiko trage - und nicht die Kantone. Und davon geht er weiterhin aus.

Küng erachtet es als realistisch, die Zinskosten für das benötigte Kapital, welche auf 120 bis 360 Millionen Franken geschätzt werden, zu tragen. Der Kanton Luzern hatte in seinem Planungsbericht zum Durchgangsbahnhof bereits ein Vorfinanzierungsszenario skizziert.

Laut Küng wird die Planung des Durchgangsbahnhofs rund zehn Jahre dauern. In einigen Jahren aber werde bereits der nächste Bahnausbauschritt diskutiert. Küng: "Ob eine Vorfinanzierung des Durchgangsbahnhofs dann überhaupt noch nötig ist, ist offen."

Für den Kanton Zug ist es zudem erfreulich, dass "der Bundesrat den dringenden Handlungsbedarf im Grossraum Zürich anerkennt" und mit dem grossen Paket die volle Finanzierung wichtiger Projekte in diesem Raum vorschlägt.

Zu diesen wichtigen Projekten zählt laut Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel (FDP) unter anderem der Zimmerberg-Basistunnel II. Es sei dringend, die Einspurstrecke Thalwil-Zug auszubauen. "Nur so werden etwa zusätzliche Erschliessungen des Entwicklungsgebietes Rotkreuz mittels Fernverkehrshalten möglich."

Freuen dürfen sich in der Zentralschweiz weiter auch die Pendlerinnen und Pendler sowie die Touristinnen und Touristen von und nach Engelberg OW: Vorgesehen ist, dass der Interregio Luzern-Engelberg zum Halbstundentakt verdichtet wird. Heute fährt stündlich ein Zug von Luzern nach Engelberg und retour.

Der Bundesrat eröffnete am Freitag die Vernehmlassung zum Bahnausbauschritt bis 2035. Sie dauert bis zum 15. Januar 2018. Insgesamt schlägt er Investitionen in der Höhe von 11,5 Milliarden Franken vor, um der wachsenden Nachfrage im Bahnverkehr Rechnung zu tragen. Bis Ende 2018 will der Bundesrat dem Parlament die Botschaft vorlegen. Dessen Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum.