Kriens: Kollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn

Am Freitag, 29. September 2017, kurz nach 06:30 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A2 Richtung Norden. In Kriens kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem anderen Personenwagen. Eine Person erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gefahren.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 12'000 Franken.



Der Unfall führte zu einem massiven Rückstau auf der Autobahn.