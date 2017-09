Hünenberg: Behinderungen im Morgenverkehr

Auf der Autobahn A4 ist es zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Am Freitagmorgen kam es auf der Autobahn A4, unmittelbar nach der Verzweigung Rütihof in Fahrtrichtung Zürich, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Lastwagenchauffeur übersah beim Spurwechsel einen Personenwagen, worauf es zu einer Streifkollision kam. Dadurch drehte sich das Auto und prallte in die linksseitige Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Personenwagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Überholspur gesperrt werden.

Einige Minuten später ereignete sich wenige Meter weiter vorne ein fast identischer Verkehrsunfall. Beim Spurwechsel kam es erneut zu einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 6'000 Franken.