Schwyz: Vorbildliche Schulen

Am 25. September fand der Energietag 2017 vom Bundesamt für Energie und vom Trägerverein Energiestadt im Théâtre Equilibre in Freiburg statt. Der Trägerverein Energiestadt ehrte an diesem Abend Städte, Gemeinden, 2000 Watt-Areale und Schulen, die sich vorbildlich für den Schutz der Umwelt, des Klimas und einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen einsetzen. Mit der Energiestrategie 2050 des Bundes erhält die nachhaltige Energienutzung eine bildungspolitische Dimension. Für Schülerinnen und Schüler von heute gilt es, sich den nachhaltigen Umgang mit den Lebensgrundlagen anzueignen. Was ein langfristiges Energie-Engagement bedeuten kann, zeigen die beiden Mittelpunktschulen Ingenbohl-Brunnen und Muotathal vorbildhaft auf. Den Bezirk Schwyz freut es sehr, dass auch zwei Bezirksschulen zu den Geehrten gehörten. Die beiden Mittelpunktschulen Ingenbohl-Brunnen und Muotathal haben sich das ganze Schuljahr mit dem Thema Energie beschäftigt. Dafür wurden sie am Montag belohnt: Sie haben den Titel «Energieschule» erhalten. Diese Auszeichnung ist ein Leistungsausweis für Schulen, die eine vertiefte und kontinuierliche Bearbeitung des Themenbereichs Energie verfolgen. Die Schulen verfolgen damit das klare Ziel, den Energieverbrauch kontinuierlich und langfristig zu senken und das Verhalten aller in der Schule zum bewussten Umgang mit Energie und Mobilität zu verändern, indem sie das Thema Energie in vielfältiger Weise im Unterricht behandeln.