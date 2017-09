Luzern: Taxito wird defintiv eingeführt

Autostopp per SMS: Im Luzerner Napfgebiet wird das Mitfahrsystem Taxito auf den Fahrplanwechsel im Dezember definitiv eingeführt. Damit können Autofahrer Gäste mitnehmen, die ihr Ziel an Haltestellen per SMS sichtbar machen. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) testete das Mitfahrsystem während zweier Jahre im Westen Luzerns an der Grenze zum Kanton Bern, wo Postautos nur mit wenigen Kursen unterwegs sind. Erfolgreich, wie der VVL heute mitteilt.