Baar: Töfffahrer fast 50 km/h zu schnell

Ein Töfffahrer ist am gestern Mittag in Baar mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle der Zuger Polizei geraten. Erlaubt gewesen wäre eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der 25-jährige Schweizer muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wie die Polizei heute mitteilt.