Nidwalden: Touristen-Nothilfe bei hohen Kosten

Verunfallt ein mittelloser, ausländischer Tourist in Nidwalden, so will die Regierung nicht in jedem Fall für die sofortigen Sozialhilfekosten aufkommen. Erst wenn die Kosten 50'000 Franken übersteigen, soll der Kanton den Mehrbetrag den Gemeinden zurückerstatten. Dies hält der Regierungsrat in der am Montag veröffentlichten Antwort auf eine CVP-Motion fest.