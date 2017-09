Sursee: Leicht verletzt nach Kreiselunfall

Am Mittwoch um ca. 13:30 Uhr fuhren ein Anhängerzug und ein Personenwagen auf der Ringstrasse Nord in Sursee vom Kreisel Chotten her Richtung Kreisel Bifang. Auf diesem Kreisverkehrsplatz kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin des Personenwagens klagte über Schmerzen und wird sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 17'500 Franken. Die Luzerner Polizei sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum genauen Hergang machen können.