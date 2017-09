Der Leerwohnungsbestand im Kanton Zug steigt - wenn auch nur von 0,37 auf 0,45 Prozent. 250 Wohnungen sind im Juni 2017 leergestanden, die meisten in Zug, Cham und Unterägeri. Am häufigsten leer stehen 3,5- und 4,5-Zimmerwohnungen im Kanton Zug. Das Amt für Wohnungswesen hat 66 beziehungsweise 96 leere Wohnungen dieser Grösse ermittelt. Am Mittwoch publizierte es den Leerwohnungsbestand. Von den 250 leerstehenden Wohnungen im Juni befanden sich die meisten in Zug (91 Wohnungen), gefolgt von Cham (58), Unterägeri (32) und Walchwil (17). Derzeit sind im Kanton Zug weitere 1400 Wohnungen im Bau