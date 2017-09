Europa: Internetfirmen müssen radikale Posts löschen

Internetfirmen sollen extremistische Botschaften künftig schneller von ihren Plattformen entfernen. Dies verlangen Grossbritannien, Frankreich und Italien in einer gemeinsamen Initiative.

Propagandamaterial für den IS sowie Anleitungen zum Bombenbau sollen innert zwei Stunden gelöscht werden. Denn in diesem Zeitraum sei der Verbreitungsgrad am stärksten, so die Argumentation.