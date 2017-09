Sattel: Brand in Sägerei

Am Dienstagmorgen brach in einer Sägerei an der Aegeristrasse in Sattel ein Brand aus. Die Feuerwehr stand mit rund 150 Personen im Einsatz. Aufgrund des Brandes muss der Bahnverkehr zwischen Rothenthurm und Goldau bis 15.20 Uhr eingestellt werden. Auch die Aegeristrasse wurde bis 16 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Der Brand war bei einer Säge im Bereich der Rundholzbearbeitung ausgebrochen. Weshalb, ist noch unklar.