Horw: 250 Arbeitsplätze fallen weg

Harter Schlag für den Wirtschaftsstandort Luzern: Das amerikanische Medizinialtechnik-Unternehmen Edwards schliesst den Standort Horw. Bis zu 250 Mitarbeiter müssen bis spätestens Mitte des nächsten Jahres einen anderen Job suchen. Edwards unterstützt sie dabei, sagt Geschäftsführer "Herko van de Wai"



Edwards stellt in einem alten Schulhaus in Horw Teile von Herzklappen her. Das Unternehmen will nun aber die gesamte Produktion unter einem Dach zusammenführen.