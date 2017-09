Rotkreuz: Tödlicher Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in Rotkreuz ist ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Samstagmorgen. Gemäss aktuellem Kenntnisstand waren mehrere Arbeiter daran, an einer Aussenfassade ein Gerüst abzubauen. Dabei fiel laut Zuger Polizei ein Gerüstelement auf einen 33-jährigen Arbeiter und verletzte ihn so schwer, dass er trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes Zug noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei beigezogen. Für die Betreuung der beteiligten Personen standen mehrere Mitarbeitende des Care-Teams Zug im Einsatz.