Zug: Schiffsunfall in der Stadt Zug

Ein Kursschiff der Schifffahrtsgesellschaft Zugersee ist auf Land aufgelaufen. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache wird untersucht.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag mittag, beim Landesteg «Zug Bahnhof» in der Stadt Zug. Das Kursschiff «MS Schwyz» prallte beim Anlegemanöver mit der sogenannten Bugwulst in die Ufermauer, wie die Zuger Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 42 Passagiere an Bord. Sie alle konnten das Schiff selbstständig über den Anlegesteg verlassen.

Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Abklärungen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.