Eishockey: Die Zuger gewinnen gegen Kloten

Die Zuger holen sich vor 7'200 Zuschauer (ausverkauft) den ersten Heimsieg innert 60 Minuten und damit weitere 3 Punkte für die Tabelle. Besonders erwähnenswert ist der Treffer zum 2 zu 0 durch Robin Grossmann. Dieser konnte direkt von der Strafbank kommend angespielt werden und erzielte ein Traumtor. Die Klotener kommen damit zur 5. Niederlage im 5. Spiel und bleiben am Tabellenschluss.

Das nächste Meisterschaftsspiel wird dann heute in einer Woche am Samstag, 23. September daheim gegen den HC Davos ausgetragen. Dazwischen spielt der EVZ noch im CUP auswärts gegen EHC Wiki-Münsingen am kommenden Mittwoch.

Die weiteren Resultate des heutigen Abends in NL (5. Runde):

Ambri - SCL Tigers 5 : 3

Bern - Lugano 4 : 4*

Biel - Genf 5 : 4

Davos - Lausanne 4 : 6

ZSC Lions - Freiburg 1 : 2