Kanton Zug: Totalschäden und vier beschädigte Autos

Am Mittwoch (13. September 2017) ist es zu zwei Unfällen mit sechs beteiligten Fahrzeugen gekommen. Auf zwei Autos wartet nun der Schrottplatz.

Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 14:30 Uhr in Sihlbrugg (Gemeinde Neuheim). Eine 74-jährige Autolenkerin verlor beim Kreisel Sihltalstrasse/Zugerstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überquerte den Kreisel wie auch die Gegenfahrbahn und prallte auf der Gegenseite in ein Ausstellungsfahrzeug einer Garage. Die Unfallverursacherin wurde laut Zuger Polizei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Beide Autos erlitten Totalschaden in der Höhe von rund 33'000 Franken. Der Führerausweis wurde der 74-jährigen Frau zuhanden der Administrativbehörden abgenommen.

Kurz vor 17:30 Uhr kam es auf der Autobahn A4a, kurz vor der Blegikurve in Fahrtrichtung Luzern, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-jähriger Autofahrer realisierte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm gestaut hatte und prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos, welches in ein drittes geschoben wurde. Dieses wiederum prallte in ein viertes Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. An den vier Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 40'000 Franken.