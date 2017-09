Schweiz: Alkoholverbot an Raststätten fällt

Autofahrer sollen sich künftig auch an der Autobahn ein Bier genehmigen können. Nach dem Nationalrat will auch der Ständerat das Alkoholverbot auf Autobahnraststätten aufheben.

Bisher hatten Sicherheitsbedenken das Parlament davon abgehalten, das Verbot aufzuheben. Für die meisten Parlamentarier ist nun aber die Wettbewerbsfreiheit wichtiger.

Autobahnraststätten würden heute diskriminiert, da auch in Restaurants an Autobahnauffahrten Alkohol angeboten werde.