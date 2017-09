Schweiz: PC-7 der Armee abgestürzt

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Luftwaffe ist am Dienstagmorgen im Gebiet Schreckhorn in den Berner Alpen abgestürzt. Dies teilte Luftwaffenkommandant Aldo Schellenberg mit. Das Schicksal des Piloten ist noch unklar.

Das Propeller-Flugzeug war kurz nach 8 Uhr in Payerne gestartet und hätte kurz nach 9 Uhr in Locarno eintreffen sollen. Der Pilot war allein an Bord.

Trainingsflugzeuge dieser Art werden nicht dauern von einem Radar überwacht.