Luzern: Autofahrer bei Unfall in Parkhaus leicht verletzt

Am Samstagnachmittag fuhr ein Mann mit seinem Auto in ein Parkhaus. Beim Ziehen des Tickets geiet er aufs Gaspedal, durchschlug die Barriere und beschädigte vier parkierte Personenwagen. Der Lenker wurde leicht verletzt.



Am Samstag fuhr ein Mann mit seinem Mietfahrzeug in Luzern ins Parkhaus Altstadt. Beim Ziehen des Tickets bei der Einfahrt geriet der Fahrzeuglenker aus noch ungeklärten Gründen mit dem Fuss auf das Gaspedal. Das Fahrzeug durchschlug die Barriere und prallte gegen vier parkierte Personenwagen. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe vor Ort.



Der ausländische Fahrzeuglenker musste eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 34'000 Franken.