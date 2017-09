Luzern: Eine Person bei Raubüberfall verletzt

Am Sonntagmorgen wurde am Schwanenplatz in der Stadt Luzern ein Schmuckgeschäft überfallen. Zwei unbekannte Männer bedrohten die Angestellten beim Betreten des Geschäftes mit einer Faustfeuerwaffe. Die beiden Täter erbeuteten beim Überfall Uhren, Schmuck und Bargeld, danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Person wurde verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Die Fahndung nach den unbekannten Männern ist derzeit am Laufen.