Zug: Grosse Beute bei Einbruch in Kleidergeschäft

In der Stadt Zug wurde in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft entwendete Kleider im Wert von über Hunderttausend Franken.

Von Samstag auf Sonntag verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Verkaufsgeschäft «Herren Globus» an der Bahnhofstrasse in der Stadt Zug. Bei dem Einbruch wurden aus dem ersten Obergeschoss zahlreiche Kleidungsstücke im Wert von über Hunderttausend Franken gestohlen. Aufgrund der grossen Warenmenge geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Tätern aus. Das Deliktsgut dürfte in einem grösseren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Täterschaft flüchtete in unbekannte Richtung.