Schüpfheim: Zwei Personen bei Kollision verletzt

Am Donnerstag ist es im Lammschluchttunnel in Schüpfheim zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt und ins Spital gefahren.



Am Donnerstag fuhr eine Autofahrerin auf der Kantonsstrasse durch die Lammschlucht von Flühli Richtung Schüpfheim. Im Lammschluchttunnel kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Beide Fahrzeuglenkenden wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Durch den blockierten Tunnel entstand Rückstau. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde der Verkehr durch die Feuerwehr Schüpfheim örtlich umgeleitet. Kurz vor 20:00 Uhr war die Unfallstelle geräumt.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.