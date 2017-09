Baar: Frau von Hund gebissen

Im Bereich Alte Kappelerstrasse/Blickensdorferstrasse wurde eine Frau von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als eine Hundehalterin mit ihrem Mops auf der Alte Kappelerstrasse Richtung Unterbrüglenweg spazierte. An der Kreuzung Alte Kappelerstrasse/ Blickensdorferstrasse wartete sie, bis sie die Strasse überqueren konnte. In diesem Moment bemerkte sie, wie vom gegenüberliegenden Trottoir ein Rhodesian Ridgeback angelaufen kam. Dessen 51-jährige Besitzerin hatte den Hund zwar angeleint, war jedoch nicht imstande, den Hund zurückzuhalten.

Um ihren Mops zu schützen, nahm die 45-Jährige ihn auf die Arme und drehte dem anderen Hund den Rücken zu. Der Rhodesian Ridgeback biss daraufhin der Frau von hinten in den linken Oberarm. Das Opfer musste die Bisswunden im Spital behandeln lassen. Weil die Aussagen der beiden Frauen widersprüchlich sind, sucht die Polizei Zeugen.