Ein 64-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in Baar ZG schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einer rund 1,4 Tonnen schweren Spritzgussmaschine eingeklemmt, als diese beim Einrichten umkippte. Der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei untersucht die genaue Unfallursache, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Ausserdem wurden zwei Sachverständige des Amts für Wirtschaft und Arbeit beigezogen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wird eine Untersuchung eröffnen.