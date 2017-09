Eschenbach: Arbeitsunfall mit Kipper Lastwagen in Kieswerk

Beim Entladen von Aushubmaterial ist ein Lastwagen umgekippt. Der Chauffeur verletzte sich dabei und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.



Am Dienstag fuhr ein Chauffeur mit Aushubmaterial in ein Kieswerk. Er fuhr eine Rampe rückwärts hoch und begann mit der Entladung des Aushubmaterials. Dabei kippte der Lastwagen auf die linke Seite. Der Chauffeur wurde dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste für die Bergung ausrücken. Ein Ambulanzteam betreute den Chauffeur und brachte ihn nach der Bergung verletzt ins Spital. Am Kipper Lastwagen entstand laut Luzerner Polizei ein Schaden von rund 90'000 Franken.