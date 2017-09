Göschenen: Fahrzeugbrand unterhalb der Schöllenen

Am Samstagabend beabsichtigte ein 55-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich mit einem Personenwagen von Göschenen her in Richtung Andermatt zu fahren. Unmittelbar nach dem Kreisel Göschenen, auf der Umfahrungsstrasse vor dem Steglauitunnel, brach im Motorenraum des Wagens ein Feuer aus. Der Automobilist konnte das Fahrzeug ab der Strasse lenken und sich in Sicherheit bringen.



Mitarbeitende der Schadenwehr Gotthard stellten von ihren Büroräumlichkeiten aus den Brand fest und rückten noch vor Eingang der Alarmmeldung selbständig mit einem Tanklöschfahrzeug aus. Vor Ort gelang es ihnen in kurzer Zeit den brennenden Personenwagen zu löschen.



Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist von einer technischen Brandursache auszugehen.