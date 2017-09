USA: Erneut Wirbel um Airbags

Wegen Airbag-Problemen bezahlt der japanische Autokonzern Honda über 600 Millionen Dollar an die USA. Man hat sich auf einen Vergleich geeinigt. Dabei geht es um fehlerhafte Airbags in bis zu 16 Millionen Autos in den USA, wie Honda mitteilte.

Ein Teil des Geldes soll nun an die betroffenen Autobesitzer gehen.

Vor Honda hatten bereits andere Autokonzerne ähnliche Vergleiche in den USA abgeschlossen - darunter Toyota, Subaru und BMW.