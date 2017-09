Stans: Bahnhof erhält neues Kleid

Die Zentralbahn modernisiert das Bahnreisezentrum in Stans. Investiert werden in den nächsten fünf Monaten rund CHF 650‘000 Franken. In den letzten Jahren hat die Zentralbahn die Verkaufsstellen Sarnen und Meiringen modernisiert. Nun kommt die grösste Verkaufsstelle der Zentralbahn in Stans an die Reihe. Damit soll der Kantonshauptort Stans künftig über eine moderne, offene und kundenfreundliche Verkaufsstelle verfügen. Neu wird auch die Geschäftsstelle von Nidwalden Tourismus und ein Bankomat der Nidwaldner Kantonalbank im Bahnreisezentrum Stans stationiert sein. Die Eröffnung soll Ende Januar 2018 stattfinden. In der Zwischenzeit erhalten die Kunden sämtliche Dienstleistungen in einem Provisorium auf dem Perron direkt beim Bahnhof Stans.